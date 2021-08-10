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Пользователей призвали отказаться от нажимания клавиш при зависании ПК
Общество
Пользователей призвали отказаться от нажимания клавиш при зависании ПК
pixabay.com

Москва, 10 августа. Зависание компьютера нервирует пользователей и побуждает к решению проблемы. В подобной ситуации не рекомендуется постоянно нажимать на клавиши, посоветовали в Роскачестве.

Каждый клик мышью или нажатие кнопки на клавиатуре может усугубить ситуацию с компьютером. Система отправляет все запросы в программы и не дожидается отклика, передает радио Sputnik.

Пользователям ПК нужно быть терпеливыми и ждать ответа от системы. Если его не последовало, может помочь перезагрузка. Но если у компьютера не хватает мощность, то и этот способ не исправит ситуацию.

«Всегда надо держать свою систему и свое «железо» в актуальном состоянии. Это поможет предотвратить появление лагов, вылетов», — отметил эксперт Роскачества Сергей Кузьменко.

Спровоцировать замедление работы компьютера могут проблемы с системой охлаждения. При неправильном функционировании, устройство начинает перегреваться. Об этом сообщил профессор Александр Тимофеев.

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