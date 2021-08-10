«Часы сочтены»: вдовец Легкоступовой назвал мистику причиной смерти певицы

Москва, 10 августа. В субботу исполнится год со дня смерти певицы Валентины Легкоступовой. Накануне траурной даты ее вдовец Юрий Фирсов рассказал в деталях последние дни жизни артистки.

Брак певицы и яхтсмена продлился всего 40 дней: они поженились 4 июля 2020 года, а 14 августа Легкоступова скончалась от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. Фирсов говорил, что его супруга упала в ванной, однако родные певицы заподозрили вдовца в причастности к ее смерти. В интервью порталу «Собеседник» Фирсов заявил, что в судьбу его супруги вмешалась мистика.

«Нам на свадьбу какая-то Валина подруга подарила деревянные часы. Я читал, что часы дарить нельзя ни на свадьбу, ни на день рождения категорически. Примета плохая: как будто часы виновника торжества сочтены… Сказал об этом Вале. Она рассмеялась и сказала: а я не верю в приметы!» — вспоминает он.

Не исключает Фирсов, что их могли сглазить. Ведь пара «с упоением» публиковала в соцсетях совместные снимки. Яхтсмен уверен, что им с Валентиной позавидовали.

«Настоящий срыв»

Говоря о причинах смерти Легкоступовой, Фирсов вспомнил, что тогда певица «сильно поругалась со своим сыном Матвеем». Это, по его словам, привело женщину буквально к запою. Он наблюдал «настоящий срыв» своей жены, который он никак не мог остановить.

«Я проснулся от грохота. Пошел на шум — Валя лежит, пытается приподняться на руке. Спрашиваю: что случилось? Говорит, упала. В ванной душевая кабинка и порожек, если зацепиться, можно приложиться неслабо», — рассказал Фирсов.

Яхтсмен уверяет, что предлагал супруге вызвать скорую, но та сама отказалась. Только после того, как приехала ее дочка Анетта, Легкоступова согласилась на госпитализацию 6 августа.

«Я сейчас умру»

Аннета настояла на том, чтобы Фирсов тоже отправился в больницу. Однако супругов, как заявляет Фирсов, почему-то поместили в наркологическое отделение.

«Почему туда — для меня загадка. Хотя необходима была травматология и срочно делать МРТ! Валю бы спасли!» — негодует Фирсов.

Он подчеркивает, что в наркологии врачи не обратили внимание, что «опухоль формировалась двое суток». Лишь на следующий день после госпитализации, по словам Фирсова, певица пожаловалась на головную боль. Спустя 12 часов она потеряла сознание. Последними ее словами были: «Я сейчас умру». Артистки не стало 14 августа.

После этого семья Легкоступовой настояла на серьезном расследовании смерти певицы. Они считали, что в этом виноват ее супруг. Фирсов продолжает утверждать, что его вины в этом нет.

«Много раз говорил, как на духу, и снова повторяю: «Я виновен лишь в одном: недоглядел, не уберег…» — резюмировал яхтсмен.

В середине июня вдовец заявил журналистам, что у следователей нет к нему вопросов об этой трагедии. После смерти Легкоступовой были опрошены врачи, патологоанатомы и соседи. В возбуждении уголовного дела по факту смерти артистки было отказано, поскольку нет состава преступления.