«Базовое противоречие»: Пушков назвал «пустыми» заявления Госдепа о климате

Москва, 10 августа. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о проблемах изменения климата, уличив Вашингтон в двойных стандартах.

Госдепартамент США распространил заявление своего главы, в котором Блинкен комментирует неутешительные выводы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Госсекретарь США призвал все страны незамедлительно принять меры для предотвращения дальнейшего потепления на планете.

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что слова Блинкена всего лишь «пустые призывы». Сенатор напомнил, что именно «США являются символом и законченным образцом общества потребления, которое они превратили в глобальную модель». Вслед за ними и весь мир «не в состоянии отказаться от этой модели», главный принцип которой: все больше производства и потребления.

«Произошла фетишизация экономического роста и стремления делать все больше денег. Это по сути единственные цели, которые неолиберальный капитализм предлагает современному миру», — считает Пушков.

Сенатор отметил, что наша планета не сможет выдержать такой модели. Усугубляет ситуацию тот факт, что все новые страны встают «на стезю бурного потребления». В первую очередь речь идет о Китае и Индии. И когда эти страны только начали свой активный экономический рост, Вашингтон пытается умерить их аппетиты.

«При этом США настаивают на оптимальном характере своей общественной и экономической модели, представляя их в качестве образца для всего мира. Это базовое противоречие между тем, чем являются и что несут в мир США, и их призывами к остальному миру снять невозможно. Необходимо изменение самой глобальной модели, которая ведет человечество к природной катастрофе», — резюмировал Пушков.

Ранее известная экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена за то, что его политика по отношению к изменению климата ненаучна и неэффективна. В эфире американского телеканала MSNBC она подчеркнула, что Белый дом относится к изменению климата недостаточно серьезно. Она посоветовала Байдену «относиться к кризису как к кризису».