Диетолог Стародубова назвала вредную часть в арбузе и дыне

Москва, 10 августа. Некоторые люди едят мякоть арбуза и дыни вплоть до корки. Почему этого делать нельзя, рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

Если арбуз или дыня содержат нитраты, то эти вещества скапливаются около корки плода. Рекомендуется выбирать бахчевые с возможностью употребить за день. Если их разрезать, то хранить нужно в холодильнике под пищевой пленкой, передает РИА Новости.

«Основные вредные вещества – нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части», — посоветовала диетолог Стародубова.

Определить наличие нитратов в арбузе можно по внешнему виду плода. Поверхность должна быть гладкой. Если попадается бугристая корка, значит в бахчевых содержится много вредных веществ, отметил агроном Владимир Викулов.