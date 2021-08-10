Лукашенко принял журналистку из США за жительницу Белоруссии

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкое положение, перепутав представительницу американских СМИ с региональной журналисткой.

В понедельник Лукашенко провел встречу с прессой, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, которая продолжалась более восьми часов. В один момент его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт обратила внимание, что времени с начала конференции прошло много, а представители региональной прессы Белоруссии, которых в зале «немало», не успели задать свои вопросы.

«Ну вот девушка с региона», — показал Лукашенко на журналистку в первых рядах, и предложил ей задать вопрос.

«Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times», — смущенно сказала журналистка по-русски, вызвав дружный смех в зале.

Лукашенко во время встречи с прессой обсудил очень широкий круг тем. Среди прочего поднимался и крымский вопрос. По словам белорусского президента, он назовет полуостров российским, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию».

Это заявление уже прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев, который посчитал, что подобное заявление звучит недальновидно и странно из уст главы государства. Журналист подчеркнул, что теперь ситуация выглядит так: «Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции». По мнению Соловьева, это «идеальный рецепт стратегического одиночества».