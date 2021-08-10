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МИД России осудил Японию за бездействие во время беспорядков у посольства

  /   Обновлено: 10 августа 2021 04:26
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Общество
МИД России осудил Японию за бездействие во время беспорядков у посольства
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 10 августа. Министерство иностранных дел РФ выразило ноту протеста японским властям в связи с бездействием во время акции протеста радикалов у стен российского посольства в Токио.

Акция была приурочена к 76-й годовщине вступления СССР в войну против Японии, которая являлась одной из стран «оси» во времена Второй мировой войны. Мероприятие организовали ультраправые японские группировки. Участники акции устроили погромы, сопровождаемые экстремистскими лозунгами. Одними из них стали призывы к «возвращению» в состав страны островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, свидетельствуют о нежелании официального Токио прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — говорится в сообщении российского МИД.

Антироссийская кампания в Японии по поводу Курильских островов призвана отвлечь местное население от недавней годовщины бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение выразил член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

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