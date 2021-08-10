«Что я тебе сделал?»: Стас Михайлов публично отчитал супругу за несытный обед

Ницца, 10 августа. Певец Стас Михайлов пожаловался на притеснения, с которыми ему пришлось столкнуться во время отдыха на Лазурном берегу из-за своей супруги Инны.

Музыкант сейчас отдыхает вместе с семьей в роскошном отеле на южном побережье Франции. В путешествие они отправились после свадьбы старшего сына Инны, которая состоялась в Греции. Судя по всему, Михайлов ожидал, что будет наслаждаться деликатесами в гастрономической столице мира. Однако супруга умерила его пыл.

Инна опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео. Она снимает своего знаменитого супруга в одном из ресторанов, пока тот с возмущением произносит тираду в адрес жены.

«Вот пришел в ресторан. Вот почему, вы думаете у меня грустное лицо? Ну почему все, как люди, едят, а почему вот это Инна дает мне? Сама ест вон что, посмотрите что, а мне траву. Что я тебе сделал? Я подарил тебе двоих детей!» — с негодованием жалуется артист.

Сама Инна не без удовольствия показала, что в ее тарелке лежит тартар из свежайшего лосося и сытное гуакамоле. Вкусную еду супруга музыканта запивает аперолем, тогда как Михайлову досталась всего лишь вода.

Поклонники и друзья певца оценили шутку звездной пары и посмеялись вместе с ним. Певица Анита Цой назвала семейную пару приколистами, а Яна Рудковская оставила смайлик «огонь».

«Стас!!! Терпи! Фира тебя любит! Привет от «толстяка», — пишет в комментариях Владимир Винокур.

Ранее сообщалось, что свадьба Сына Инны Андрея прошла очень скромно, без лишней помпезности в семейном кругу. Торжество проводили в Греции не случайно, это родина избранницы Андрея. Судя по опубликованному Михайловым видео, невеста не говорит на русском языке.