Украина в очередной раз решила «бороться с агрессией» России

Киев, 10 августа. Вооруженные силы Украины начали командно-штабные тренировки для противодействия «российской агрессии». Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

Он указал на важность всесторонней готовности Киева к так называемым атакам со стороны Москвы. Учения на суше, в воздухе и на море начались по всей территории Украины и продлятся до 13 августа 2021 года.

«Мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов, и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня», — передала слова Тарана пресс-служба ведомства.

Тренировочные мероприятия выполняются в соответствии с Планом подготовки ВСУ в 2021 году. В учениях задействованы все виды вооруженных сил страны.

Украинский военный аналитик Семен Кабакаев ранее сообщил о дефиците вооружений в ВСУ. Он уверен, что вскоре эта проблема может обернуться серьезными последствиями.