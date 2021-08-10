Судоремонтная верфь ЧФ останется подведомственной министерству обороны

Москва, 10 августа. Завод по ремонту кораблей Черноморской флотилии оставят в подчинении министерства обороны России. Об этом сообщил осведомленный информатор.

Объединенная судостроительная корпорация не получит завод, процесс передачи был отменен. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на слова источника из оборонно-промышленного комплекса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу недавно заявил, что состояние тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» требует модернизации. Согласно планам ведомства, судно получит новые мощные средства вооружения.