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Сомнолог Кудинов назвал стресс и тревогу главными противниками сна
Общество
Сомнолог Кудинов назвал стресс и тревогу главными противниками сна
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Москва, 10 августа. Бессонница у людей может возникать по разным причинам. Самые распространенные — это стресс, тревога и перегрузка, сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

Для нормализации сна первым делом следует заняться его режимом. Различные пищевые добавки, соки и чаи являются лишь вторичными способами для устранения бессонницы, передают слова сомнолога «Известия».

«Для улучшения сна можно делать все, что угодно <...> но на сам сон это все будет влиять очень мало, пока человек не решит самой главной проблемы — не избавится от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, мешающих уснуть», — сообщает Кудинов.

Пробуждение и отход ко сну должны быть регулярными. Однако если соблюдены все условия, а сон по-прежнему беспокойный, врач советует принимать валерьянку.

Многие проблемы со здоровьем можно решить без применения препаратов. Дагестанский психолог рассказал о способах избавления от депрессии без таблеток.

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бессонница здоровый сон режим сна
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