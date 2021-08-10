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«Америка стала бумажным тигром»: США предрекли разгром, как Франции в 1940-м
Политика
«Америка стала бумажным тигром»: США предрекли разгром, как Франции в 1940-м
ПолитРоссия

Вашингтон, 10 августа. США вскоре может ожидать такой же разгром, какой потерпела Франция после вторжения вермахта в 1940 году, пишет обозреватель National Interest Джон Россомандо.

Военный аналитик американского издания считает Пентагон политизированным и близоруким ведомством, погрязшим в бюрократии. С другой стороны ему противостоит Китай, активно наращивающий военную мощь, который не боится США и их союзников. Проводя параллели, Россомандо приходит к выводу, что сегодня Вашингтон ведет себя также, как Третья Французская республика в 1930-х годах.

«Америка стала тем, чем была Франция в 1940 году, бумажным тигром, которым управляет непроницаемая бюрократия, у которой отсутствует какая-либо стратегия для решительного поражения внешних врагов нации», — подчеркивает колумнист.

Объясняя свое сравнение, автор NI напоминает, что КНР нарушила пакт с Великобританией, который гарантировал автономию Гонконга до 2040 года, что, по его словам, «похоже на ремилитаризацию Рейнской области Германией в 1936 году». Преследование инакомыслия в Китае Россомандо также сравнивает с нацистской Германией.

«Прошло четыре года между повторной оккупацией Гитлером Рейнской области и его вторжением во Францию. По некоторым оценкам, может пройти четыре года, прежде чем Китай сможет успешно вторгнуться на Тайвань», — пишет он.

Еще одним сходством он назвал то, что призывники во Франции перед войной «были так же деморализованы, как и сегодняшние американцы». Армия США погрязла в бюрократии, что мешает ей развиваться. Это сказывается и на оснащении вооруженных сил, несмотря на «раздутый» бюджет на оборону. Чтобы спасти ВС США, считает военный обозреватель, нужно радикально упорядочить бюрократию и устранить привилегии для высоких чинов.

«Если не произойдет радикального сдвига, Соединенные Штаты могут столкнуться с самым страшным военным поражением с тех пор, как Япония вторглась на Филиппины в 1942 году — в то время это было содружество США», — резюмирует Джон Россомандо.

В конце июля сообщалось, что Вашингтон принял решение изменить военную стратегию, признав ее полностью неэффективной против России и Китая. Дело в том, что в конце прошлого года Пентагон провел широкомасштабные военные игры, в которых КНР нанесла сокрушительное поражение США.

Произошедшее является провалом, признал позднее замглавы Объединенного комитета начальников штабов США Джон Хайтен. Слабость кроется в устарелости подхода, посчитали в Пентагоне.

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