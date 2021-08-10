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Кардиолог Кочанов: неожиданная боль в груди может быть признаком инфаркта
Общество
Кардиолог Кочанов: неожиданная боль в груди может быть признаком инфаркта
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Москва, 10 августа. Неожиданное кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди может быть проявлением инфаркта, сообщил кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов.

При появлении подобных симптомов следует без промедлений вызвать скорую помощь. До начала гибели клеток сердечной мышцы у человека есть не больше 20 минут. Подобные приступы нередко сопровождаются холодным потом и чувством страха, передают «Известия».

Лечение острого инфаркта наиболее эффективно в течение 90 минут с момента первых симптомов. Кардиолог также подчеркнул возросшую опасность подобных болезней сердца среди молодых людей. Кочанов связывает это с частым употреблением высокоуглеводных продуктов, курением и лишним весом среди молодежи.

Подростки имеют повышенную уязвимость перед вредными привычками по ряду разных причин. О том, как проходит лечение зависимости у молодежи, рассказал психолог.

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сердце инфаркт боль в груди
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