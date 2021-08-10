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Власти России отказались от ограничений по продаже бензина за границу
Экономика
Власти России отказались от ограничений по продаже бензина за границу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 августа. Российские власти временно отказались от идеи введения срочного ограничения продажи топлива за границу. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал осведомленный источник.

Ранее прошла встреча между вице-премьером Александром Новаком и представителями нефтяных компаний, где среди обсуждения сложившегося положения на рынке топливных ресурсов, также обсуждался мораторий на продажу бензина за границу. Это решение планировалось закрепить подписанием соответствующего договора. Однако предложение не было принято из-за роста предложений на биржах, пишет

Недавно специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации с самым доступным топливом. Лидирующую позицию в списке занял Ямало-Ненецкий АО.

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запрет правительство бензин
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