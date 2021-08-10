Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 03:22
03:18
Армия
Судоремонтная верфь ЧФ останется подведомственной министерству обороны
03:02
Экономика
Власти России отказались от ограничений по продаже бензина за границу
02:56
Общество
Сомнолог Кудинов назвал стресс и тревогу главными противниками сна
02:55
Политика
«Америка стала бумажным тигром»: США предрекли разгром, как Франции в 1940-м
02:53
Происшествия
Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии
02:53
Общество
Кардиолог Кочанов: неожиданная боль в груди может быть признаком инфаркта
02:42
Политика
Джен Псаки призналась, что начала получать удовольствие от насмешек над своими ошибками
02:37
Технологии
НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник
02:37
Общество
Московские ученые разработали способ борьбы с дорожными колеями
02:34
Политика
Блинкен опроверг информацию об упадке США
Все новости

Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии
Происшествия
Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Владикавказ, 10 августа. Республиканская клиническая больница скорой помощи приняла первые три тонны кислорода, которые доставили из города Прохладный Кабардино-Балкарии.

Прорыв трубы под землей привел к поломке кислородной системы в больнице Владикавказа, где находятся пациенты с COVID-19. В результате аварии погибли девять человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. В медучреждение поступила первая партия кислорода из другого региона, передает ТАСС со ссылкой на источник в местном минздраве.

Важные поставки еще ожидаются из Краснодара и Ставропольского края, их общий объем должен составить 12 тонн. Сейчас находящиеся в реанимации пациенты переведены на резервное обеспечение кислородом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее распорядился отправить во Владикавказ специальную комиссию, которая окажет помощь пострадавшим от аварии. В ее состав войдут специалисты Росздравнадзора и ВЦМК «Защита».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии
больница авария кислород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru