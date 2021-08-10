Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии

Владикавказ, 10 августа. Республиканская клиническая больница скорой помощи приняла первые три тонны кислорода, которые доставили из города Прохладный Кабардино-Балкарии.

Прорыв трубы под землей привел к поломке кислородной системы в больнице Владикавказа, где находятся пациенты с COVID-19. В результате аварии погибли девять человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. В медучреждение поступила первая партия кислорода из другого региона, передает ТАСС со ссылкой на источник в местном минздраве.

Важные поставки еще ожидаются из Краснодара и Ставропольского края, их общий объем должен составить 12 тонн. Сейчас находящиеся в реанимации пациенты переведены на резервное обеспечение кислородом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее распорядился отправить во Владикавказ специальную комиссию, которая окажет помощь пострадавшим от аварии. В ее состав войдут специалисты Росздравнадзора и ВЦМК «Защита».