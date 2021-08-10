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Джен Псаки призналась, что начала получать удовольствие от насмешек над своими ошибками
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Джен Псаки призналась, что начала получать удовольствие от насмешек над своими ошибками
Политика
Джен Псаки призналась, что начала получать удовольствие от насмешек над своими ошибками
Global Look Press  /  Amanda Andrade-Rhoades - Cnp

Вашингтон, 10 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пожаловалась, что в первое время тяжело переживала насмешки в свой адрес. Женщину часто осуждают за совершенные ошибки и путаницы в словах.

Журнал Vogue опубликовал интервью с официальным представителем Госдепа. Журналисты утверждают, что после 2014 года их российские коллеги якобы запустили против Псаки кампанию, чтобы «выставить ее глупой». А после тренд подхватили и американские СМИ. По словам самой Джен, в первое время она сильно переживала из-за этого.

«Сначала это расстраивало. Я помню, когда говорила об этом на брифинге и задыхалась, потому что казалось, что меня разрывают на части», — заявила она.

Однако, по словам Псаки, годы работы в Госдепе стали для нее «хорошей подготовкой к нынешней политической атмосфере». Теперь от насмешек и повышенного внимания они «получает удовольствие».

Карьера в Белом доме

Джен Псаки родилась в штате Коннектикут в семье строителя и психотерапевта. Окончила престижный частный колледж Уильяма и Мэри, имеет степень бакалавра философии. Она была пресс-секретарем в Госдепартаменте и директором Белого дома по коммуникациям в то время, когда пост президента занимал Барак Обама. В ноябре 2020 года избранный президент Джо Байден назначил ее пресс-секретарем Белого дома.

Во время работы с Обамой она прославилась своими оговорками и откровенными промахами в ходе традиционных брифингов. Ее заявления относительно ситуации на Украине часто подвергались критике. К примеру, однажды она употребила слово «карусель», говоря о нарушениях при голосовании, однако не смогла ответить на вопрос журналистов, что же это означает.

«Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь», — заявила она в ответ на вопрос журналиста Associated Press.

В августе 2014 года Псаки рассказала об обеспокоенности Госдепа из-за военных учений российской армии на границе с Украиной. В Минобороны РФ позднее обратили внимание, что учения проводятся в Астраханской области, в тысячи километров от того места, где говорила Псаки. В оборонном ведомстве тогда выразили обеспокоенность «отсутствием у нее элементарных географических знаний».

«Мне надо уточнить в офисе»

Фраза, вынесенная в подзаголовок, стала буквально коронной для представителя Белого дома времен Обамы. Очень часто ей приходилось довольно неуклюже уходить от вопросов журналистов, на которые у нее не хватало знаний ответить.

Судя по выступлениям Псаки в этом году, ситуация не изменилась. Так, в феврале, когда Байден уже официально стал главой США, она назвала его предшественника Дональда Трампа президентом. На другой пресс-конференции представительница Белого дома, отвечая на вопрос одного из журналистов, перепутала Space Force, Космические силы США, созданные во время президентства Дональда Трампа, с самолетом. Осознав свою ошибку некоторое время спустя, она попыталась сгладить ситуацию и написала в Twitter о готовности поддержать Космические силы и выслушать их представителей.

Однажды она не смогла произнести полные названия ведомств и воспользовалась аббревиатурами. При этом Псаки удалось сдержать невозмутимое лицо и улыбнуться.

Этим летом Псаки дважды ошиблась, указывая титул Елизаветы II перед встречей с Байденом. В первый раз она ошиблась, когда назвала монаршую особу «английской королевой», отвечая на вопросы в соцсети Twitter. Вторая ошибка прозвучала в прямом эфире CNN, когда она за это извинялась.

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