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Технологии
НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник
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НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник
Технологии
НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Вашингтон, 10 августа. Соединенные Штаты должны запустить грузовой корабль Cygnus к Международной космической станции. Старт запланировал на вторник, рассказали в НАСА.

Ракета-носитель Antares выведет грузовой корабль Cygnus на околоземную орбиту и доставит интернациональному экипажу около четырех тонн оборудования и припасов. Запуск должен состояться с космодрома в Вирджинии. Вероятность старта оценивается в 80 процентов.

Руководство НАСА пока не намерено приобретать дополнительные места в российских ракетах «Союз» для полетов на Международную космическую станцию. Глава организации Билл Нельсон планирует договориться с Роскосмосом на обмен услугами по бартерной системе в этом вопросе.

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