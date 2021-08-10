НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник

Вашингтон, 10 августа. Соединенные Штаты должны запустить грузовой корабль Cygnus к Международной космической станции. Старт запланировал на вторник, рассказали в НАСА.

Ракета-носитель Antares выведет грузовой корабль Cygnus на околоземную орбиту и доставит интернациональному экипажу около четырех тонн оборудования и припасов. Запуск должен состояться с космодрома в Вирджинии. Вероятность старта оценивается в 80 процентов.

Руководство НАСА пока не намерено приобретать дополнительные места в российских ракетах «Союз» для полетов на Международную космическую станцию. Глава организации Билл Нельсон планирует договориться с Роскосмосом на обмен услугами по бартерной системе в этом вопросе.