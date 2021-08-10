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Московские ученые разработали способ борьбы с дорожными колеями
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Московские ученые разработали способ борьбы с дорожными колеями
Невские Новости  /  Александр Гришин

Москва, 10 августа. Добавление модифицированной серы в асфальтобетонную смесь поможет избежать образования колеи на дорогах из-за высокой температуры воздуха и большой нагрузки от транспорта.

Сера, которую будут использовать в виде гранул, увеличит температуру плавления асфальта, пояснил генеральный директор компании «Биоэн Терминал» Антон Григорьев. Эту технологию разработали ученые Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ), передает 360tv.ru.

«За счет серы поднимается температура плавления асфальта. У него увеличивается теплоемкость, то есть температура поднимается, но асфальт не плавится. В нашу жару, которая была этим летом, колейность не будет образовываться», — отметил Григорьев.

Московские специалисты решили создать битумный гранулят, который будет содержать в себе все улучшающие качества асфальта элементы. Дорожное полотно из сероасфальтобетона будет служить на два года дольше, чем из привычного асфальтобетона.

Заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев ранее назвал причину обветшания дорог в Москве. Колеи образуются из-за высокой скорости передвижения автомобилей и использования шипованной резины.

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асфальт жара колея
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