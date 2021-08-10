Вашингтон, 10 августа. США все еще остаются «чрезвычайно сильным государством». Об этом, обращаясь к России и Китаю, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он ответил на ставшее популярным в мире мнение, что Соединенные Штаты Америки находятся в упадке. Чтобы противостоять подобным настроениям, Блинкен порекомендовал сделать «прямо сейчас серьезные инвестиции» в американскую инфраструктуру.

«От того, будет ли Америка защищать и инвестировать в собственную силу внутри страны, зависит, останемся ли мы сильными и обеспечим ли результат для американского народа», — заявил госсекретарь.

Обозреватель National Interest Марк Кац, несогласный с мнением Блинкена, ранее перечислил признаки краха США. Среди них неудачные военные операции Вашингтона в Афганистане и Ираке, поражение в Грузии, Южной Осетии и на Ближнем Востоке.