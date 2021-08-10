Злоумышленники могут использовать компьютер юзера для майнинга

Москва, 10 августа. Мошенники могут незаконно использовать компьютер пользователя для майнинга криптовалют, сообщает Руслан Косарим.

Зачастую попадаются на крючок люди, перешедшие по ссылке из письма мошенника. Помимо этого, злоумышленники создают вирусные сайты и рекламные сообщения, из которых автоматически скачивается вредоносный программный код на ваш компьютер, передает слова заместителя технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслана Косарима РИА Новости.

«Код криптомайнинга работает в фоновом режиме, и ничего не подозревающие жертвы продолжают использовать свой компьютер, часть ресурсов которого идет на добычу криптовалюты для злоумышленника», — объясняет Косарим.

Пользователь может и не понять, что его компьютер заражен вирусом-майнером. По словам эксперта, указать на это могут лишь косвенные признаки, например «торможение» компьютера без видимых на то причин.

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