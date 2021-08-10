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Бастрыкин взял дело о ЧП во владикавказской больнице под личный контроль

  /   Обновлено: 10 августа 2021 02:20
Происшествия
Бастрыкин взял дело о ЧП во владикавказской больнице под личный контроль
Пресс-служба СК РФ

Владикавказ, 10 августа. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему подробный отчет расследования уголовного дела о гибели девяти человек в больнице Владикавказа.

Глава Следственного комитета лично следит за ходом расследования и просит регулярно отчитываться о его результатах. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правоохранительного ведомства.

Авария в больнице Владикавказа произошла вечером 9 августа. По предварительным данным, из строя вышла система, снабжающая пациентов кислородом

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