Российские школьники пройдут курсы по экологии и переработке отходов

Москва, 10 августа. Школам России предложат интерактивные курсы «Зеленая школа», обучающие основам экологии и переработки отходов.

Курсы будут проходить в формате YouTube-видеороликов и состоять из трех разделов. Помимо этого на сайте проекта будут находиться полезные заметки и тестовые квизы, сообщает сайт 360tv.ru.

Материал курсов рассчитан на учеников всех возрастов. Проект был создан в интересном для детей и подростков формате и легкой усваиваемой форме. Его целью являются создание модели осознанного потребления и внедрение раздельного сбора отходов россиянами.

«Именно благодаря детям и подросткам мы рассчитываем на активное внедрение экопривычек, в том числе и среди взрослых. К слову, уверен, взрослым уроки «Зеленой школы» тоже понравятся и будут очень полезны», — отметил генеральный директор компании РЭО Денис Буцаев.

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