Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 03:21
03:18
Армия
Судоремонтная верфь ЧФ останется подведомственной министерству обороны
03:02
Экономика
Власти России отказались от ограничений по продаже бензина за границу
02:56
Общество
Сомнолог Кудинов назвал стресс и тревогу главными противниками сна
02:55
Политика
«Америка стала бумажным тигром»: США предрекли разгром, как Франции в 1940-м
02:53
Происшествия
Три тонны кислорода доставили в больницу Владикавказа из Кабардино-Балкарии
02:53
Общество
Кардиолог Кочанов: неожиданная боль в груди может быть признаком инфаркта
02:42
Политика
Джен Псаки призналась, что начала получать удовольствие от насмешек над своими ошибками
02:37
Технологии
НАСА планирует отправить грузовой корабль Cygnus к МКС во вторник
02:37
Общество
Московские ученые разработали способ борьбы с дорожными колеями
02:34
Политика
Блинкен опроверг информацию об упадке США
Все новости

Российские школьники пройдут курсы по экологии и переработке отходов

  /   Обновлено: 10 августа 2021 02:07
Общество
Российские школьники пройдут курсы по экологии и переработке отходов
pixabay.com

Москва, 10 августа. Школам России предложат интерактивные курсы «Зеленая школа», обучающие основам экологии и переработки отходов.

Курсы будут проходить в формате YouTube-видеороликов и состоять из трех разделов. Помимо этого на сайте проекта будут находиться полезные заметки и тестовые квизы, сообщает сайт 360tv.ru.

Материал курсов рассчитан на учеников всех возрастов. Проект был создан в интересном для детей и подростков формате и легкой усваиваемой форме. Его целью являются создание модели осознанного потребления и внедрение раздельного сбора отходов россиянами.

«Именно благодаря детям и подросткам мы рассчитываем на активное внедрение экопривычек, в том числе и среди взрослых. К слову, уверен, взрослым уроки «Зеленой школы» тоже понравятся и будут очень полезны», — отметил генеральный директор компании РЭО Денис Буцаев.

Человек несет ответственность за состояние природы и экологии нашей планеты. Эксперт объяснил, как действия человека могут оказывать влияние на стихийные бедствия и изменение климата.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские школьники пройдут курсы по экологии и переработке отходов
экология школы курсы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru