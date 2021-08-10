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Винокур осудил противников «Ленинградской надбавки» Булановой
Общество
Винокур осудил противников «Ленинградской надбавки» Булановой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 10 августа. Инициатива «Ленинградская надбавка» певицы и члена партии «Родина» Татьяны Булановой является необходимостью для граждан пенсионного возраста, заявил юморист Владимир Винокур.

Известный артист также осудил людей, которые выступают против дополнительных выплат пенсионерам. Винокур подчеркнул, что финансовая помощь требуется лицам пенсионного возраста не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Юморист, как и многие представители отечественной эстрады и шоу-бизнеса, поддержал «Ленинградскую надбавку» Булановой и отметил, что проект певицы может выступить в роли отличного старта для улучшения уровня жизни российских пенсионеров.

«Надбавки нужны в любом случае. Так же, как и деньги для детей, которых по телевизору показывают, и которым нужна помощь. Раньше этим занималось государство», — подчеркнул Винокур в беседе с iReactor.

Несмотря на цели по улучшению жизни пенсионеров, инициатива Булановой не всем пришлась по вкусу. Петербургские чиновники выступили с критикой проекта, из-за чего представительница «Родины» была вынуждена обратиться за помощью к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Певица попросила организовать для всех депутатов в петербургское Законодательное собрание равные условия. Памфилова приняла обращение к сведению и пообещала взять ситуацию под контроль.

Также против цензуры в адрес «Родины» выступал и лидер партии Алексей Журавлев. Глава фракции считает недопустимыми действия петербургских чиновников, которые запретили размещение агитационных баннеров «Родины» перед сентябрьскими выборами.

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петербург буланова винокур партия родина ленинградская надбавка
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