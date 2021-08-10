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Первое заражение и летальный исход от лихорадки Марбург зафиксировали в Гвинее
Происшествия
Первое заражение и летальный исход от лихорадки Марбург зафиксировали в Гвинее
wikipedia.org  /  Ben Sutherland / CC BY 2.0

Конакри, 10 августа. Первый факт заболевания и последующей смерти от геморрагической лихорадки Марбург или «болезни зеленых мартышек» обнаружили на юге Гвинеи. Такое заявление сделали в ВОЗ.

Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Первый человек, который был им заражен, скончался. У него был взят образец крови на анализ, который сперва провели в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а после – в Институте Пастера в Сенегале. В результате исследования было подтверждено, что причиной смерти послужила именно «болезнь зеленых мартышек».

«Мы работаем со службами здравоохранения (Гвинеи. — Прим. ред) с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — следует из заявления главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Тем временем в Марокко потребовали перенести выборы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Граждане страны уверены, что сложившаяся ситуация вышла из-под контроля.

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вирус эпидемия эбола гвинея марбург болезнь зеленых мартышек
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