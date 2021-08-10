Мурашко отправит во Владикавказ комиссию для помощи пострадавшим

Владикавказ, 10 августа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал распоряжение отправить в Северную Осетию комиссию, которая займется вопросами оказания помощи пострадавшим от прорыва трубы в больнице.

Специалисты ведомства также займутся оценкой сложившегося положения дел в результате трагедии. Комиссия будет состоять из сотрудников Росздравнадзора и ВЦМК «Защита». Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе минздрава Северной Осетии.

Прорыв кислородной трубы, которая подпитывала приборы искусственной вентиляции легких, произошел 9 августа в 18:00. В результате трагедии погибло девять человек, которые проходили амбулаторное лечение в медучреждении столицы региона.