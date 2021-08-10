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Стандарт карт спасения для всех автомобилей может появиться в России

  /   Обновлено: 10 августа 2021 01:22
Общество
Стандарт карт спасения для всех автомобилей может появиться в России
Пресс-служба &quot;Келес Рус&quot;

Москва, 10 августа. Национальный стандарт по картам спасения для всех автомобилей разрабатывают в России. Эта мера позволит эффективнее спасать людей в авариях и ЧП на дорогах.

Проект стандарта карт спасения обсуждают представители экстренных служб и производители. Согласно ему, будут определены общие требования к кодификации, маркировке и идентификации всего транспорта, который есть в эксплуатации в РФ. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

«Карта спасения» будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действим с ним в случае аварии», — цитирует ТАСС.

Внедрение карт в автомобили поможет спасателям избежать рисков при работе с аварийными транспортными средствами. Разработка позволит получить максимальную информацию о машине для оказания помощи пострадавшим.

Аварийные ситуации на дорогах происходят регулярно. Некоторые из них приводят к травмам и жертвам. Одно из подобных ДТП случилось под Красноярском. Три человека пострадали в результате наезда пьяного водителя в несколько машин.

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