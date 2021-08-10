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СК инициировал уголовное производство из-за инцидента в больнице Владикавказа

  /   Обновлено: 10 августа 2021 01:30
Происшествия
СК инициировал уголовное производство из-за инцидента в больнице Владикавказа
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Владикавказ, 10 августа. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту происшествия с прорывом кислородной трубы в больнице Владикавказа.

Правоохранители начали расследование взрыва кислородной трубы во владикавказской больнице. Следственный комитет усмотрел в инциденте признаки правонарушения в части третьей, статьи 238 Уголовного кодекса России, которые предусматривают наказание за несоблюдение техники безопасности, которое повлекло смерть двух и более человек.

Ранее Североосетинский Минздрав сообщил, что экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы. После взрыва ведомство привлекло резервы, чтобы обеспечить работоспособность персонала в пострадавшем медицинском учреждении.

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следственный комитет уголовное дело северная осетия
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