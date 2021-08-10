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Соловьев оценил «недальновидные» слова Лукашенко о Крыме
Политика
Соловьев оценил «недальновидные» слова Лукашенко о Крыме
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Минск, 10 августа. Телеведущий Владимир Соловьев назвал недальновидными условия, которые назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко для признания Крыма российским.

Лукашенко провел встречу с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Среди прочих тем он затронул и вопрос признания Крыма Минском. По словам белорусского президента, он назовет полуостров российским, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию».

Российский телеведущий прокомментировал слова Лукашенко в своем Telegram-канале. Он посчитал их странными для главы государства.

«Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно», — пишет Соловьев.

Он напомнил президенту, что в России нет олигархов в понимании 1990-х годов. Заявление Лукашенко в этом контексте является эхом «многовекторности».

«Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», — резюмировал Соловьев.

Накануне Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить ей новый кредит через Евразийский банк развития. По словам Лукашенко, средства будут направлены на борьбу с COVID-19. Он уточнил, что новый кредит на борьбу с коронавирусом страна просит после отказа Международного валютного фонда предоставить средства.

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