Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 01:47
01:35
Происшествия
Мурашко отправит во Владикавказ комиссию для помощи пострадавшим
01:15
Общество
Стандарт карт спасения для всех автомобилей может появиться в России
01:15
Общество
Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города
01:12
Происшествия
СК инициировал уголовное производство из-за инцидента в больнице Владикавказа
01:00
Общество
Мартиросян горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга
00:51
Политика
Соловьев оценил «недальновидные» слова Лукашенко о Крыме
00:32
Происшествия
Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа
00:19
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в жилом доме Выборгского района
00:02
Общество
Режиссер Чардымский поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
00:02
Общество
Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
Все новости

Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа

  /   Обновлено: 10 августа 2021 00:37
Происшествия
Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа
pxhere.com

Владикавказ, 10 августа. Разгерметизация кислородной трубы привела к ее взрыву в больнице Владикавказа. Из-за аварии девять пациентов медицинского учреждения умерли.

Медики подключили больных к резервным баллонам, однако успели спасти не всех. Следующие девять пациентов больницы умерли в течение получаса после аварии:

Михаил Ледяев (1958)

Елена Ботоева (1961)

Татьяна Мажорова (1957)

Назира Хугаева (1961)

Светлана Татунашвили (1951)

Наказат Мамедова (1973)

Ирина Синичкина (1954)

Аза Сокурова (1936)

Рита Бязрова (1957)

Минздрав Северной Осетии ранее сообщил об обнаружили места прорыва в кислородной трубе, которая взорвалась в больнице Владикавказа. Свободные врачи-реаниматологи региона следят за состоянием выживших пациентов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа
больница владикавказ список погибших
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru