Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа

Владикавказ, 10 августа. Разгерметизация кислородной трубы привела к ее взрыву в больнице Владикавказа. Из-за аварии девять пациентов медицинского учреждения умерли.

Медики подключили больных к резервным баллонам, однако успели спасти не всех. Следующие девять пациентов больницы умерли в течение получаса после аварии:

Михаил Ледяев (1958)

Елена Ботоева (1961)

Татьяна Мажорова (1957)

Назира Хугаева (1961)

Светлана Татунашвили (1951)

Наказат Мамедова (1973)

Ирина Синичкина (1954)

Аза Сокурова (1936)

Рита Бязрова (1957)

Минздрав Северной Осетии ранее сообщил об обнаружили места прорыва в кислородной трубе, которая взорвалась в больнице Владикавказа. Свободные врачи-реаниматологи региона следят за состоянием выживших пациентов.