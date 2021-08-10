Депутат устроил автопробег в поддержку ветеранов

«Сидеть в кабинете — это не мое!» — гордо заявляет главный и единственный участник автопробега Павел Хлюпин. Своим поступком он хочет привлечь внимание к проблемам простых людей, пообщаться с ними лично на местах, услышать и донести их позицию до правящей верхушки.

«Уже сейчас, даже я еще не успел стартануть, я получаю сообщения, огромное количество, люди пишут, ждут, приглашают. Пишут афганцы, пограничники, простые люди: «Паша, заезжай. Мы хотим пообщаться, мы хотим встретиться». Я заеду, я встречусь, я пообщаюсь, я расскажу, и я послушаю», — рассказывает депутат.

Напутственные слова перед заездом Павлу Хлюпину дали депутат Госдумы Алексей Журавлев и Герой России Андрей Богатов. Они обсудили проблемы ветеранов боевых действий и шаги, которые намерена предпринять партия, для помощи им. Депутаты партии Алексея Журавлева уже посетили 100 городов России в рамках программы «100 городов» и планируют, как заверяет сам Алексей, «посетить 1 000».

«Национально-патриотические идеи в стране востребованы, они находятся на максимальном уровне, и я уверен, что нужно сказать, что есть такая партия, которая отражает эти идеи. Вот наша главная задача», — заявляет Алексей Журавлев.

Безусловную поддержку депутат Хлюпин получил от Андрея Богатова, ведь во многом они оказались похожи. Герой России тоже не является «столичным жителем»: в прошлом — кадровый военный, участник военных действий. Поэтому особое внимание депутаты уделяют людям, прошедшим горячие точки, ветеранам Афганистана и Чечни. По мнению Богатова, автопробег привлечет внимание многих людей к проблемам ветеранов, которые сегодня, увы, получают очень маленькую поддержку от государства.

«Вы знаете, это действительно сильный и открытый человек, мне очень импонирует его открытость, его задор. Мы хоть и в возрасте, уже нам под 60, но я думаю, что этот человек многим 20-летним пацанам еще даст фору», — говорит Андрей Михайлович.

Это не первый автопробег на счету Павла Хлюпина. Предыдущим был заезд из Санкт-Петербурга во Владивосток, продолжавшийся в общей сложности 1,5 месяца. «Запорожец» депутата уже успел посетить Крым и Донбасс, где Павел оказывал поддержку местному населению. Теперь впереди Ярославль, Кострома, Пермь, Казань и другие города России. Но, несмотря на все сложности путешествия, Павел не испытывает никаких переживаний.

«Я переживаю до старта всегда. Переживаю, мучаюсь, там не доделано, здесь не доделано, но как только я сделал шаг вперед — все, переживаний нет. Это как в бою, переживаешь до, а во время переживать нельзя, уже только вперед двигаться», — делится с нами Павел.

Автопробег станет отличным инструментом привлечения внимания к проблемам обычных людей и ветеранов локальных конфликтов, которые живут в городах России. Остается пожелать Павлу удачного пути и доброй дороги.