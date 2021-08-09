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Доктор Мясников рассказал, почему за него переживает Малышева
Шоу-бизнес
Доктор Мясников рассказал, почему за него переживает Малышева
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 9 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников отправился покорять Эльбрус, заставив волноваться свою коллегу Елену Малышеву.

В этом году главврач московской клинической больницы им. Жадкевича решил покорить высочайшую гору Европы. В интервью порталу «Собеседник» он рассказал, что никакой дополнительной подготовки не было, «кроме общефизической». Суровые условия не остановили 67-летнего врача, несмотря на то, что в своей группе он был самым возрастным туристом.

Журналисты поинтересовались у Мясникова, почему Елена Малышева оставила под его фото с Эльбруса в Instagram сообщение. Женщина заявила, что переживает о своем коллеге. Казалось бы, оба доктора, которые являются ведущими известных программ о здоровье, должны соперничать, однако Малышева показала свою заботу. Мясников объяснил переживания давней дружбой.

«С Леной мы дружим, на самом деле, и очень трепетно друг к другу относимся», — сообщил Мясников.

Самым удивительным фактом с того путешествия знаменитый врач назвал свое состояние. Многие в его туристической группе были наполовину моложе его. Но при этом его показатели оказались куда лучше, чем у них.

«Когда мы по утрам мерили сатурацию и пульс, у молодежи сатурация 85–87, пульс — 120, а у меня сатурация была 93 пульс – 60. Так что старый конь борозды не портит», — отметил Мясников.

Ранее телеведущий обрушился с гневной тирадой на антипрививочников. По его словам, споры про все остальные болезни «происходят на крышке пороховой бочки с дымящимся фитилем и надписью «инфекции» на боку. Антипрививочное движение, по его словам, возглавляют явные психопаты и мошенники.

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Все новости / Шоу-бизнес / Доктор Мясников рассказал, почему за него переживает Малышева
эльбрус малышева мясников
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