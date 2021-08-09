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«Будет слабость безумная»: Лещенко рассказал МакSим, что ее ждет после выздоровления

  /   Обновлено: 09 августа 2021 23:34
Шоу-бизнес
«Будет слабость безумная»: Лещенко рассказал МакSим, что ее ждет после выздоровления
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 9 августа. Перенесший коронавирус певец Лев Лещенко дал советы своей коллеге Марине Абросимовой, известной как МакSим, по восстановлению после болезни.

Лещенко перенес COVID-19 одним из первых российских артистов. В конце марта прошлого года его госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке.

«Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить», — посоветовал певец своей коллеге.

Лещенко выразил уверенность, что с МакSим будет все хорошо, ведь она «очаровательная девочка». Ее, по словам певца, поддерживают тысячи поклонников.

В июне МакSим попала в больницу. Более месяца она была в состоянии искусственной комы и подключена к ИВЛ. Врачи боялись делать прогнозы, а коллеги по шоу-бизнесу готовились к худшему. На прошлой неделе поклонники певицы обрадовались хорошей новости: артистка полностью пришла в себя после комы, смеется и шутит с медперсоналом.

В понедельник, 9 августа, директор МакSим Маргарита Соколова сообщила, что девушка начинает выздоравливать. Врачи провели очередное обследование, затем решили перевести звездную пациентку в обычную палату из реанимации. В Instagram певицы появился пост, в котором МакSим поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.

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лещенко макsим коронавирус
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