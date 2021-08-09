Делегаты от Украины прибыли с официальным визитом в США

Вашингтон, 9 августа. Делегация правительства Украины, под руководством вице-премьера страны Алексея Резникова прибыла с официальным визитом на территорию Соединенных Штатов.

Перед приездом украинских делегатов в США произошел скандал, который спровоцировал действующий американский президент Джо Байден. Глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter карту, где помечены страны, куда были доставлены препараты против коронавирусной инфекции.

Инцидент произошел из-за того, что на иллюстрированной карте полуостров Крым был отмечен в составе Российской Федерации. Пресс-служба Байдена также обозначила Западную Сахару как отдельное государство, которое не является частью Марокко.