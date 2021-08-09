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Евросоюз выступил за введение новых санкций в отношении Белоруссии
Экономика
Евросоюз выступил за введение новых санкций в отношении Белоруссии
pixabay.com

Брюссель, 9 августа. Действие ограничительных мер против Белоруссии, которые ввели США, Великобритания и Канада, должно продолжаться. Об этом заявили в Европейском союзе.

Международное сообщество намерено и дальше бороться с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ЕС заявили о готовности действовать совместно с США, Канадой и Великобританией, говорится в сообщении.

«ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим [президента Александра] Лукашенко», — отмечается в тексте.

Правительство Великобритании ранее сообщило о введении нового санкционного пакета против Белоруссии. Ограничительные меры распространили на нефтепродукты, калий, а также товары и технологии двойного назначения.

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