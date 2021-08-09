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«Урал» уступил «Сочи» в матче Российской Премьер-лиги
Спорт
«Урал» уступил «Сочи» в матче Российской Премьер-лиги
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Сочи, 9 августа. «Сочи» уверенно переиграл екатеринбургский «Урал» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Футболисты «Сочи» забили по голу в обоих таймах. Сначала на девятой минуте дебютным голом отличился новичок команды Ивелин Попов. В середине второго тайма преимущество хозяев удвоил Кристиан Нобоа, точно пробив с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Сочи» после трех сыгранных туров набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с одним очком находится на 16-ой позиции.

В еще одном матче чемпионата России между собой сошлись московские «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые одержали волевую победу со счетом 2:1.

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урал сочи рпл
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