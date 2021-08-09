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Основатель Microsoft Гейтс занял пятое место в рейтинге богатейших людей

  /   Обновлено: 09 августа 2021 22:55
Экономика
Основатель Microsoft Гейтс занял пятое место в рейтинге богатейших людей
facebook.com  /  Bill Gates

Нью-Йорк, 9 августа. Глава компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место списка богатейших людей мира после развода с женой. Об этом передает Forbes.

Сейчас состояние Билла Гейтса оценивается в 129,6 миллиарда долларов. Его обогнал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его богатство составляет 130,3 миллиарда долларов.

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись в мае, а затем в СМИ начали сообщать об их согласии подписать договор о расторжении брака. Бракоразводный процесс может оказаться самым дорогим. Прошлый рекорд установили глава Amazon Джефф Безос и его экс-супруга Маккензи.

Билл и Мелинда Гейтс прожили вместе 27 лет. Их имущество после расторжения брака будет поделено в соответствии с подписанным договором. Его бывшая супруга сможет получить около 65 миллиардов долларов.

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