Пять штормовых предупреждений действует на российских курортах

Краснодар, 9 августа. Непогода пришла в Краснодарский край. На территории региона действует пять штормовых предупреждений. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Ливневые грозы с градом и шквалистыми порывами ветра до 23 м/с ожидаются в регионе в период с 10 по 13 августа. В юго-восточный части края возможен подъем воды в реках.

В Сочи до 12 августа синоптики прогнозируют проливные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 24 м/с. Вода в реках резко поднимется, а в горной среде увеличится риск селевых сходов.

Недавно по Северной Осетии прокатился ураганный ветер с ливнем. Последствием разгула стихии стали десятки поваленных деревьев.