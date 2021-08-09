СК инициировал проверку после прорыва кислородной трубы в осетинской больнице

Владикавказ, 9 августа. Следователи начали проверку по факту гибели девяти пациентов больницы Владикавказа из-за прорыва кислородной трубы.

В городской больнице города Владикавказ 9 августа скончались девять человек, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких, факт смерти подтвердил минздрав региона. Причиной гибели стал сбой в работе системы снабжения пациентов кислородом, произошел прорыв кислородной трубы, сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

«По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает Гусов.

Персонал медучреждения оперативно заменил источник подачи газа на резервные баллоны. Точные причины поломки выясняются, производится ликвидация последствий.

Трагические инциденты происходят не только в больницах. Недавно на территории Новолипецкого металлургического комбината было зафиксировано сразу несколько взрывов.