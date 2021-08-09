Жители ЦАР требуют привлечь к ответственности миротворцев ООН за нападение на Обо

Банги, 9 августа. Помимо общей неэффективности усилий миротворцев Организации Объединенных Наций по стабилизации обстановки в ЦАР, отдельные вооруженные формирования этой структуры замешаны в пособничестве бандитам, подконтрольным беглому экс-президенту Франсуа Бозизе, сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.

Особое раздражение жителей ЦАР вызвал инцидент в городе Обо от 26 июля, когда порядка 100 вооруженных бандитов зашли в населенный пункт и принялись атаковать беззащитных жителей, уничтожая все вокруг. Тогда же был убит офицер центральноафриканской армии (FACA).

По сообщениям очевидцев, во время нападения группировки, бойцы МИНУСКА внезапно открыли огонь в сторону мирного населения. Увидев это, находящийся на месте лейтенант правительственных сил попытался защитить убегающих жителей, однако сам получил несколько пуль от миротворцев.

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После хладнокровного убийства офицера преступники попытались скрыть следы своего преступления и переодели погибшего в гражданскую одежду. Однако прибывшие на место происшествия подразделения FACA быстро опознали его. Как заявляют власти ЦАР, марокканцы могли вступить в сговор с бандитами для того, чтобы поучаствовать в разграблении города.

Сложившаяся ситуация вызвала волну возмущения среди жителей африканского государства, они потребовали наказать виновных, вывести из страны бесполезных и нарушающих законы Центральноафриканской Республики миротворцев. Население города Обо, в свою очередь, заявляет, что готово самостоятельно бороться с контингентом МИНУСКА, если власти не смогут повлиять на ситуацию.

Ранее ФАН уже сообщал, что жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в сотрудничестве с боевиками.