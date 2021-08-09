Жители ЦАР требуют привлечь к ответственности миротворцев ООН за нападение на Обо

Банги, 9 августа. Помимо общей неэффективности усилий миротворцев Организации Объединенных Наций по стабилизации обстановки в ЦАР, отдельные вооруженные формирования этой структуры замешаны в пособничестве бандитам, подконтрольным беглому экс-президенту Франсуа Бозизе, сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.
Особое раздражение жителей ЦАР вызвал инцидент в городе Обо от 26 июля, когда порядка 100 вооруженных бандитов зашли в населенный пункт и принялись атаковать беззащитных жителей, уничтожая все вокруг. Тогда же был убит офицер центральноафриканской армии (FACA).
По сообщениям очевидцев, во время нападения группировки, бойцы МИНУСКА внезапно открыли огонь в сторону мирного населения. Увидев это, находящийся на месте лейтенант правительственных сил попытался защитить убегающих жителей, однако сам получил несколько пуль от миротворцев.
После хладнокровного убийства офицера преступники попытались скрыть следы своего преступления и переодели погибшего в гражданскую одежду. Однако прибывшие на место происшествия подразделения FACA быстро опознали его. Как заявляют власти ЦАР, марокканцы могли вступить в сговор с бандитами для того, чтобы поучаствовать в разграблении города.
Сложившаяся ситуация вызвала волну возмущения среди жителей африканского государства, они потребовали наказать виновных, вывести из страны бесполезных и нарушающих законы Центральноафриканской Республики миротворцев. Население города Обо, в свою очередь, заявляет, что готово самостоятельно бороться с контингентом МИНУСКА, если власти не смогут повлиять на ситуацию.
Ранее ФАН уже сообщал, что жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в сотрудничестве с боевиками.