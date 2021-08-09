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Ударные испытания американского авианосца спровоцировали землетрясение у берегов США

  /   Обновлено: 09 августа 2021 21:26
Армия
Ударные испытания американского авианосца спровоцировали землетрясение у берегов США
wikipedia.org

Вашингтон, 9 августа. Американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы, что спровоцировали землетрясение у побережья США.

Испытания должны были продемонстрировать, как системы и экипаж авианосца отреагируют на сильный взрыв, произошедший в непосредственной близости от корабля. Накануне состоялся последний из трех запланированных ударных тестов. Взрыв был произведен в 150 метрах от борта корабля.

Взрыв спровоцировал землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера у побережья Флориды. В ближайшие шесть месяцев авианосец будет проходить ходовые испытания. Ожидается, что он поступит в состав ВМС США в 2022 году.

Стоит отметить, что 19 июля в рамках государственных испытаний был совершен пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую на западе называют «убийцей авианосцев». Снаряд успешно поразил наземную цель на побережье Баренцева моря. В ближайшее время российские военные испытают ракету «Циркон» на максимальную дальность.

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