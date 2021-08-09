Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа

Владикавказ, 9 августа. Специалистам удалось обнаружить место в кислородной трубе, которая взорвалась во владикавказской больнице. Об этом сообщили в ФАН в Минздраве Северной Осетии.

Трагедия произошла приблизительно в 18:00. Представители министерства сообщили, что на момент аварии в больничных реанимационных палатах на лечении находился 71 пациент. На данный момент сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Республиканское правительство мобилизовало дополнительные кадровые резервы для работы в медучреждении. Здоровье каждого пациента находится под строгим наблюдением свободных врачей-реаниматологов со всего региона.

Несмотря на оперативность действий экстренных служб и правительства, жертв из-за взрыва избежать не удалось. В результате инцидента умерло девять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.