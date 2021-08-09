Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 22:46
22:15
Политика
Юстициары США могут снять секретность с документов по терактам 11 сентября
22:05
Общество
Выставка об электрификации России в искусстве стартовала в Москве
22:00
Общество
Басилашвили поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
21:46
Происшествия
СК инициировал проверку после прорыва кислородной трубы в осетинской больнице
21:44
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:30
Весь мир
Жители ЦАР требуют привлечь к ответственности миротворцев ООН за нападение на Обо
21:26
Ближний Восток
Саудовский суд вынес спорный приговор в отношении десятков палестинцев и иорданцев
21:24
Армия
Ударные испытания американского авианосца спровоцировали землетрясение у берегов США
21:18
Происшествия
Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
Все новости

Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа

  /   Обновлено: 09 августа 2021 21:44
Происшествия
Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
Невские Новости

Владикавказ, 9 августа. Специалистам удалось обнаружить место в кислородной трубе, которая взорвалась во владикавказской больнице. Об этом сообщили в ФАН в Минздраве Северной Осетии.

Трагедия произошла приблизительно в 18:00. Представители министерства сообщили, что на момент аварии в больничных реанимационных палатах на лечении находился 71 пациент. На данный момент сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Республиканское правительство мобилизовало дополнительные кадровые резервы для работы в медучреждении. Здоровье каждого пациента находится под строгим наблюдением свободных врачей-реаниматологов со всего региона.

Несмотря на оперативность действий экстренных служб и правительства, жертв из-за взрыва избежать не удалось. В результате инцидента умерло девять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
авария владикавказ кислород ивл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru