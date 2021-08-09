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Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 августа. Горизбирком Санкт-Петербурга начал проверку после обращения партии «Родина» о размещении агитационных материалов на рекламных конструкциях. Такое заявление сделали в ГИК.

Соответствующее обращение в ЦИК направил лидер фракции Алексей Журавлев. Председатель «Родины» попросил принять меры в отношении владельцев рекламных конструкций, на которых партия хотела разместить свои агитационные материалы. В ГИК также отметили, что «в целях объективности и достоверности проверки до ее завершения представление материалов исключено».

Журавлев уже выступал против цензуры в отношении «Родины». Петербургские чиновники ранее запретили размещение агитматериалов партии перед сентябрьскими выборами.

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