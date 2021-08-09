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Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
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Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 9 августа. Пентагон планирует использовать «силовые поля» для защиты территории США от ядерного ракетного нападения.

Концепция «защитных силовых полей» изложена в докладе американских ученых Directed Energy Futures 2060. Авторы отчета полагают, что к 2060 году в США появится система автоматического уничтожения вражеских ракет с помощью источников «направленной энергии». Данная технологии позволит защищать отражать атаки с воздуха, формируя так называемый «зонт противоракетной обороны», передает интернет-портал «Новая наука».

При этом независимые военные эксперты сомневаются в реализации подобной концепции, так как для этого необходимо лазерное оружие, которым будет управлять искусственный интеллект. Однако специалисты Пентагона считают, что имеющиеся возможности позволяют разработать систему лазерного оружия, которая сможет создавать разрушительные эффекты на расстоянии нескольких километров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций.

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