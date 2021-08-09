Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья

Москва, 9 августа. Средняя продолжительность секса у женщин несколько отличается от идеального для них показателя, выяснила сексолог Кристен Марк из Кентуккийского университета.

Всего 15 тыс. женщин приняли участие в этом исследовании. Длительность секса в десять минут устраивает большинство представительниц прекрасного пола, однако в идеале половой контакт должен длиться от 15 до 20 минут, заявили респондентки в ходе проведенного Марк опроса.

Ученые из Пенсильвании провели аналогичный опрос в 2008 году и выяснили, что тогда женщины считали идеальным секс длительностью в 13 минут. Отмечается, что половой акт дольше 20 минут почти все опрошенные женщины назвали чрезмерно долгим.

Пики сексуальной активности у женщин и мужчин приходятся на разный возраст, сообщила врач-сексолог Татьяна Гринева. По ее словам, наибольшая сексуальная активность у сильного пола наблюдается в возрасте 20–30 лет, а у их партнерш либидо заметно возрастает к 30–40 годам.