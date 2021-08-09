Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500

Волгоград, 9 августа. Принимающие участие в учениях «Индра-2021» военные из Индии высоко оценили автономный полевой лагерь АПЛ-500, который для них развернули российские коллеги.

Лагерь расположен на полигоне Прудбой в Волгоградской области, где в нынешнем году проходят учения. По словам командира мотострелкового взвода ВС Индии Харшида Куршма, автономный полевой лагерь АПЛ-500 является очень комфортным.

«Данный палаточный городок меня очень устраивает, он предоставляет отличные условия быта. То же самое, как наш дом в Индии», — пояснил он.

Стоит отметить, что изюминкой АПЛ-500 является палатка для личного состава. Она оснащена кондиционером и теплоизоляционным утеплителем, который зимой не пропускает холод, а летом из палатки не выпускает прохладу.

Стартовавшие 1 августа на полигоне Прудбой в Волгоградской области российско-индийские сухопутные учения «Индра-2021» продлятся до 13 августа. Маневры посвящены отработке навыков совместной антитеррористической деятельности военнослужащих двух стран.