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Представители Lockheed Martin озвучили общий налет истребителей F-35
Армия
Представители Lockheed Martin озвучили общий налет истребителей F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 9 августа. Самолеты пятого поколения F-35 активно используются вооруженными силами различных стран на протяжении нескольких лет, сообщили представители компании-производителя Lockheed Martin.

Всего к началу августа 2021 года выпущено 670 истребителей F-35 с учетом боевых машин (трех модификаций), испытательных и учебных самолетов. Суммарно все F-35 провели в воздухе около 400 тысяч часов, то есть в среднем порядка 600 часов на одну машину.

Данный показатель свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и взаимодействия военных, промышленных и правительственных структур при эксплуатации и обслуживании F-35, заявила генеральный менеджер программы «стелс»-истребителей в корпорации Lockheed Martin Бриджит Лодердейл.

Ранее бывший генеральный директор украинского госпредприятия «Антонов» объяснил бесполезность F-35 в состав авиации ВСУ ввиду совершенства радаров ВС РФ. Об ударах ВВС США по боевикам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в ряде провинций Афганистана информировал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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