Саудовский суд вынес спорный приговор в отношении десятков палестинцев и иорданцев

Эр-Рияд, 9 августа. Суд в Саудовской Аравии вынес вердикт в отношении 69 палестинцев и иорданцев. Некоторые из них были приговорены к тюремному заключению на срок до 22 лет, при этом нескольких иностранцев оправдали. Обвиняемые могут обжаловать приговор по истечении 40 дней.

A court in #SaudiArabia delivered verdicts against 69 Palestinians and Jordanians. Most were long-term residents in the kingdom and detained in March 2018 on alleged links with "terrorist" groups https://t.co/3zYih5gF89 via @AJEnglish — Diego Checa (@diegodlamancha) August 9, 2021

Группа из 69 человек была задержана в марте 2018 года во время серии арестов выходцев из Палестины и Иордании, проводимой в то время саудовскими властями. Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) за 2020 год, причиной таких действий со стороны Эр-Рияда послужило подозрения людей в связях с неназванной террористической группировкой.

«Длинный послужной список Саудовской Аравии несправедливых процессов наводит на мысль о том, что иорданцы и палестинцы будут подвергнуты серьезным обвинениям и понесут суровые наказания», — заявлял год назад заместитель директора по вопросам Ближнего Востока в HRW.

HRW: Saudi Arabia’s mass trial of 68 Jordanians and Palestinians raises serious concerns https://t.co/HSZ8hYnQNT pic.twitter.com/YzkOdFpdvw — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 18, 2020

Кроме того, десятки палестинцев, в том числе бизнесмены, ученые и студенты, были задержаны властями королевства начиная с февраля 2019 года. Они также предстали перед судом по обвинениям в связях с террористами.

Источники в секторе Газа сообщили агентству Middle East Eye (MEE), что, по их мнению, репрессии связаны с потеплением отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

В феврале 2020 года анонимный чиновник палестинского исламского движения ХАМАС пояснил журналистам, что большинство арестованных были членами его организации. Из-за этого он обвинил Эр-Рияд в нападении на всех, кто связан с сопротивлением против «израильской оккупации».

Saudi Arabia detains more Palestinians in latest arrest campaignhttps://t.co/Z7gUxb3jJ5 pic.twitter.com/Oz7fZV9Zwf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 18, 2020

Среди задержанных был представитель ХАМАС Мухаммад аль-Худайри. Суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения, а его сына Хани — к трем. 82-летний Аль-Худайри был ветераном палестинского движения сопротивления, ответственным за отношения с Саудовской Аравией в течение двух десятилетий.

Пожилой мужчина перенес операцию и лечился от рака предстательной железы, однако власти Саудовской Аравии арестовали его вместе с сыном в апреле 2019 года.

ХАМАС осудил приговоры, вынесенные 8 августа в королевстве, назвав их «несправедливыми». По мнению движения, обвиняемые не причинили никакого вреда Эр-Рияду.

«Мы были шокированы решениями, вынесенными судебными органами Саудовской Аравии в отношении большого числа палестинцев и иорданцев, проживающих в королевстве. Мы сожалеем о суровых и незаслуженных приговорах, вынесенных большинству из них. Все, что они сделали, это поддержали свое дело и свой народ, к которому они принадлежат, без какого-либо оскорбления королевства и его жителей», — говорится в заявлении ХАМАС.

Движение также приветствовало оправдание некоторых задержанных и призвало саудовские власти скорее освободить их. «Палестинский исламский джихад» также осудил вердикт инстанции королевства.

Скандальный суд

Это далеко не первое спорное постановление инстанций Саудовской Аравии. Так, в апреле 2021 года был задержан 37-летний сотрудник Красного Полумесяца Абдулрахман аль-Садхан. Власти обвинили мужчину в анонимном использовании популярного юмористического аккаунта в социальной сети Twitter, на котором он высмеивал саудовское правительство. За это гражданин королевства был осужден Специализированным уголовным судом в Эр-Рияде на 20 лет тюремного заключения, а в дополнение к этому получил 20-летний запрет на выезд из страны.

Abdul Rahman Al-Sadhan's appeal hearing will be held tomorrow, Wednesday. We demand unconditional release for Sadhan.#FreeSadhan @AreejASadhan pic.twitter.com/v9vGn8BeXm — Grant Liberty (@GrantLiberty_en) August 3, 2021

Многочисленные общественные организации в ответ на судебный процесс заявили, что Саудовская Аравия нарушила право гражданина на свободу слова. Инцидент прокомментировала даже спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик назвала вердикт «вопиющей несправедливостью» и подчеркнула, что Конгресс будет внимательно следить за ходом дела. Впрочем, кроме подобных заявлений американские власти ничего не делают для борьбы с нарушениями прав человека в союзном государстве Персидского залива.