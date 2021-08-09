Ученые объяснили способность пива делать человека счастливым

Москва, 9 августа. Пиво содержит вещество хордеин, благодаря которому напиток может сделать человека счастливее, выяснили ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

После нескольких бокалов пива мир кажется людям лучше и приятнее. Исследователи проверили несколько сортов темного и светлого хмельного напитка. Также специалисты проанализировали большое количество анализов крови людей разного возраста и пола. Выяснилось, что причиной счастья после употребления пива является хордеин.

Вещество способно влиять на дофаминовый рецептор D2, за счет чего человек ощущает радость. Хордеин представляет собой аналог гормона счастья. Благодаря поступлению вещества извне, оно действуют дольше и качественнее самого дофамина.

Умеренное потребление пива может принести пользу здоровью организма, защитив его от некоторых заболеваний. Распитие одной бутылки напитка в неделю сокращает риск проблем с сердцем.