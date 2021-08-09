Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:19
21:18
Происшествия
Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
Все новости

Ученые объяснили способность пива делать человека счастливым
Общество
Ученые объяснили способность пива делать человека счастливым
pixabay.com  /  Rodrigo Rodrigo

Москва, 9 августа. Пиво содержит вещество хордеин, благодаря которому напиток может сделать человека счастливее, выяснили ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

После нескольких бокалов пива мир кажется людям лучше и приятнее. Исследователи проверили несколько сортов темного и светлого хмельного напитка. Также специалисты проанализировали большое количество анализов крови людей разного возраста и пола. Выяснилось, что причиной счастья после употребления пива является хордеин.

Вещество способно влиять на дофаминовый рецептор D2, за счет чего человек ощущает радость. Хордеин представляет собой аналог гормона счастья. Благодаря поступлению вещества извне, оно действуют дольше и качественнее самого дофамина.

Умеренное потребление пива может принести пользу здоровью организма, защитив его от некоторых заболеваний. Распитие одной бутылки напитка в неделю сокращает риск проблем с сердцем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые объяснили способность пива делать человека счастливым
ученые счастье пиво
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru