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В Мурманской области прошли масштабные учения подразделений РХБЗ
Армия
В Мурманской области прошли масштабные учения подразделений РХБЗ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Мурманск, 9 августа. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты приняли участие в масштабных учениях под Мурманском. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

В сообщении отмечается, что военнослужащие провели РХБ-разведку на маршрутах движения войск и в районах дислокации подразделений. Помимо этого, в ходе маневров была продезинфицирована «зараженная» военная техника.

Известно, что к учениям было привлечено свыше 70 военнослужащих подразделений РХБЗ и более 50 единиц специальной техники, включая многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБВ, танки Т-80БВМ и разведывательную химическую машину РХМ-6.

Ранее саперные подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в финальном этапе тактико-специальных учений на полигоне Струги. Командование отметило высокую подготовку и боевую слаженность военнослужащих, обеспечивших выход подразделений из зоны поражения огневых средств условного противника.

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учения северный флот рхбз
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