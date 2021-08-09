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Африку к 2050 году ожидает рост засухи и крупные лесные пожары
Весь мир
Африку к 2050 году ожидает рост засухи и крупные лесные пожары
pixabay.com  /  Medi2Go

К 2050 г. юг Черного континента ожидают засушливая погода, полыхающие леса и, как следствие, катастрофическое падение урожая, сообщается в опубликованном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В случае коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) замедлится течение Атлантического океана, что приведет к тому, что сезон муссонов на континенте станет слабее. И это лишь некоторые из тревожных прогнозов, выданных группой экспертов по изменению погодных условий. Документ составлен на основе анализа 14 000 рецензируемых журнальных статей и связанных с ними данных.

«В докладе приводятся новые оценки шансов преодоления уровня глобального потепления на 1,5°C в ближайшие десятилетия и делается вывод о том, что, если не произойдет немедленного, стремительного и крупномасштабного сокращения выбросов парниковых газов, то последствия для планеты будут необратимыми», — утверждают в МГЭИК.

Ученые уверены, что изменения напрямую связаны с деятельностью человека, о чем свидетельствует повышение общемировой температуры на 1,1°C со стартом второй промышленной революции. Тем не менее еще есть время для принятия мер по ограничению многих рисков.

Африку к 2050 году ожидает рост засухи и крупные лесные пожары
pixabay.com  / 

«Стабилизация климата потребует быстрого и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов, что может иметь преимущества как для здоровья населения, так и для обстановки на планете в целом», — отмечается в документе.

Ранее ФАН сообщал, что стихийные бедствия в мире могут быть связаны с изменением погодных условий.

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