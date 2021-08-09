Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:19
21:18
Происшествия
Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
Все новости

Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Триполи, 9 августа. Правительство Ливии заявило об обнаружении очередного массового захоронения на территории города Тархуна. Населенный пункт находится к югу от столицы, пишет издание Daily Sabah.

Специалисты эксгумировали десять тел и направили в морг для установления личности. Это вторая братская могила, найденная за последний месяц.

Впервые информация о массовых захоронениях начала появляться в СМИ летом 2020 года, когда Тархуна находилась под контролем вооруженных группировок бывшего Правительства национального согласия. Триполитанские власти попытались обвинить Ливийскую национальную армию.

Однако позже выяснилось, что обнаруженные тела провели в земле минимум пять лет. Следовательно, братские могилы датируются 2015 годом, когда местные бандформирования вели борьбу за зоны влияния.

Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
facebook.com  / 

Кроме того, в октябре 2020-го в Сети стали появляться необычные сообщения от очевидцев. Они рассказывали, что боевики ПНС перевозят тела из столичных больниц в Тархуну, чтобы закопать в местах массовых захоронений. Авторы постов предположили, что террористы готовят очередную провокацию против ЛНА.

Официальный представитель ливийской армии генерал-майор Ахмад аль-Мисмари позже призвал международное сообщество расследовать преступления, совершенные радикалами в Тархуне. Реакции со стороны ООН и правозащитных организаций не последовало.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
ливия захоронение тархуна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru