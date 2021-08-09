Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии

Триполи, 9 августа. Правительство Ливии заявило об обнаружении очередного массового захоронения на территории города Тархуна. Населенный пункт находится к югу от столицы, пишет издание Daily Sabah.

Специалисты эксгумировали десять тел и направили в морг для установления личности. Это вторая братская могила, найденная за последний месяц.

Впервые информация о массовых захоронениях начала появляться в СМИ летом 2020 года, когда Тархуна находилась под контролем вооруженных группировок бывшего Правительства национального согласия. Триполитанские власти попытались обвинить Ливийскую национальную армию.

Однако позже выяснилось, что обнаруженные тела провели в земле минимум пять лет. Следовательно, братские могилы датируются 2015 годом, когда местные бандформирования вели борьбу за зоны влияния.

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Кроме того, в октябре 2020-го в Сети стали появляться необычные сообщения от очевидцев. Они рассказывали, что боевики ПНС перевозят тела из столичных больниц в Тархуну, чтобы закопать в местах массовых захоронений. Авторы постов предположили, что террористы готовят очередную провокацию против ЛНА.

Официальный представитель ливийской армии генерал-майор Ахмад аль-Мисмари позже призвал международное сообщество расследовать преступления, совершенные радикалами в Тархуне. Реакции со стороны ООН и правозащитных организаций не последовало.